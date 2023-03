Le trépas annoncé du grand tétras dans les Vosges

Cet amoureux de la nature est fasciné depuis toujours pas le grand tétras, emblème de la forêt des Vosges. Il y a consacré un livre, « L’oiseau-forêt », et plus de 800 nuits passées dans les sous-bois, par tous les temps, pour tenter d’apercevoir cet oiseau rare et discret, considéré comme « vulnérable » sur la liste rouge française des espèces menacées.

Malheureusement, Michel Munier sait qu’il ne pourra plus observer son animal fétiche dans les Vosges: malgré ses capacités d’adaptation le grand tétras, dont l’espérance de vie est d’une dizaine d’années, y a presque disparu. « Dans les Vosges, il ne reste plus que deux ou trois mâles et autant de femelles. En plus, ce sont des individus vieillissants. On les voit sur nos pièges photo installés en forêt, ce sont de vieux coqs, donc on peut dire que l’espèce est éteinte chez nous », explique son fils Vincent Munier, photographe animalier qui a accédé à une renommée internationale avec son film « La panthère des neiges ».

Pour que le grand tétras prolifère, il a besoin d’au moins six mois de neige par an et de calme. Des conditions qu’il trouve à sa guise en Scandinavie, qui permettent aussi à quelques centaines de spécimens de vivre dans le massif du Jura, mais plus dans les Vosges. « Avec la sylviculture, le réchauffement climatique et le développement du tourisme, ça a été la chute », reprend Michel Munier. Les hivers plus courts, moins froids, et le tourisme de masse ne permettent plus au volatile, vulnérable aux prédateurs, de vivre dans les Vosges. « C’est un peu notre dodo, un oiseau emblématique qui part. Là, on vit concrètement sa disparition rapide et totale », constate Vincent Munier, fataliste.