Le confinement venait d’être acté. On est le 18 mars. Des salariés de l’entité belfortaine de Teleperformance débraient. Ils dénoncent les conditions de travail pendant la pandémie liée au nouveau coronavirus. L’absence de protocoles sanitaires. De respect des distances entre les postes. « On était une centaine de salariés à travailler, rappelle Benjamin Cerutti Salvador, délégué syndical central adjoint, chez Sud. On avait la crainte d’un cluster. » Sud PTT dépose alors un droit d’alerte pour danger grave et imminent (DGI). Mais aucune suite n’est donnée dans les jours qui suivent. Le délégué syndical n’en revient toujours pas. Le 19 mars, on suspecte un covid-19 chez une salariée. Le site ferme. Pendant près de 15 jours. Ironie de l’histoire, une partie des salariés de Teleperformance assuraient le service du numéro vert sur le coronavirus pour le Gouvernement.

Un mois plus tard, Teleperformance est poursuivi devant l’OCDE (organisation de coopération et de développement économique) par Uni Global Union, présent dans 150 pays. Le recours dénonce des « conditions de travail dangereuses » dans 10 pays dans le cadre de la gestion de la pandémie du covid-19. On reproche à Teleperformance d’avoir « fait dormir des salariés par terre aux Philippines sur le lieu de travail » et « avoir tenté de ne pas payer les employés en avril 2020 en Tunisie », rappelle le syndicat Sud dans une communication. En France, ce recours a été relayé par les 3 organisations syndicales affiliées à Uni Global Union : CFDT, CGT et Force ouvrière. Cette démarche est « symbolique », rappelle la CFDT dans une communication interne.