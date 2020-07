Le plan Blanc est levé à l’hôpital Nord-Franche-Comté

Le port du masque chirurgical est obligatoire, même dans les chambres des patients. « Toute personne, hormis les enfants de moins 10 ans, doit se munir impérativement d’un masque adapté avant de se présenter à l’hôpital, faute de quoi les personnes pourront être invitées à rester à l’extérieur de l’établissement », indique l’établissement. Et il faut porter le masque correctement. On invite également à appliquer les gestes barrières et à se frictionner les mains avec une solution hydro-alcoolique, à l’entrée de l’hôpital et dans les chambres. Seuls deux visiteurs maximum sont autorisés par chambre, en même temps. Et plusieurs sont possibles dans la journée. « Si les proches ne respectent pas la limite deux visiteurs par chambre ou ne portent pas de masque, les personnels soignants leur demanderont expressément de quitter la chambre », interpelle le communiqué.