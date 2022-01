Le frère du baron de la drogue français interpellé par hasard dans le Doubs

Le suspect a été contrôlé par les douaniers le 1er janvier sur une aire de repos de l’autoroute A36, à hauteur de Pelousey (Doubs). Il a présenté de faux documents d’identité suisses. Il a ensuite refusé de donner sa réelle identité, mais la diffusion de sa photographie a permis à des enquêteurs français de le reconnaître comme étant le frère de Sofiane Hambli, a précisé la même source. Le parquet de Besançon a ouvert une information judiciaire pour « détention de faux documents administratifs » après le contrôle d’un homme de 43 ans, refusant de donner son identité exacte, le 1er janvier sur l’A36 à Pelousey (Doubs), a indiqué le procureur de Besançon, Etienne Manteaux.

Le suspect a été placé en détention provisoire. « Cet homme est, selon toute vraisemblance, recherché depuis 20 ans pour des faits importants de trafic de stupéfiants », a-t-il ajouté, sans toutefois confirmer l’identité du quadragénaire. Les douaniers ont découvert 10 700 euros dans le véhicule immatriculé en Espagne et l’homme leur a présenté une carte d’identité suisse. « Grâce à l’excellente coopération entre les autorités françaises et suisses, il a rapidement été confirmé que cette pièce était un faux administratif », a souligné le magistrat. En fuite, « il a été jugé par défaut et condamné en 2007 à Mulhouse à huit ans d’emprisonnement, pour importation de produits stupéfiants avec des membres de sa famille », a poursuivi M. Manteaux, notant que « cette personne n’avait jusqu’ici jamais été interpellée ».

Le parquet de Mulhouse se chargera prochainement de lui notifier son mandat d’arrêt. Il pourra accepter le jugement ou faire opposition et être rejugé. Son frère, Sofiane Hambli, considéré comme le baron de la drogue en France, a été arrêté en octobre après plusieurs mois de cavale, dans une clinique de Tanger (Maroc) où il avait été admis après avoir été agressé dans les rues de la ville. Originaire de Mulhouse (Haut-Rhin), Sofiane Hambli, 46 ans, présente un lourd casier judiciaire. Il est le personnage clé du scandale de l’importation en France de sept tonnes de cannabis en 2015, qui avait abouti à l’éviction de l’ex-patron de la lutte antidrogue François Thierry.