Le forum Hydrogen Business for Climate de Belfort devient virtuel

Le forum des 13 et 14 janvier n’est toutefois pas annulé, mais remplacé par une version en ligne. « Le cœur de l’événement est préservé », affirme-t-on à la tête de l’organisation. La manifestation se fait fort en effet de proposer tables rondes et conférences « à contenu de haute valeur », grâce à « plus de 50 experts internationaux, issus du monde industriel, académique et politique pour partager leur vision et explorer les pistes pour faire émerger l’Europe de l’hydrogène ».

Place donc les 13 et 14 janvier à un événement virtuel baptisé « Hydrogen Business For Climate Connect ». Il permettra d’aborder, « à partir d’un plateau TV créé pour l’occasion, deux grands thèmes : les écosystèmes publics et privés structurants et la coopération franco-allemande, avec les témoignages des acteurs clés de la filière au niveau national, européen et international. Ces deux émissions permettront au travers de tchat, d’interagir avec les intervenants », annonce un proche de l’organisation.

Tous ceux qui s’intéressent à la filière hydrogène devraient donc y trouver leur compte. Pas sûr en revanche que le rayonnement de la Cité du Lion en profite autant que prévu.