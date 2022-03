Le confinement a accentué les inégalités autour du logement

Il y a vraiment deux types d’inégalités qui ont été creusées. De manière classique, ce sont les inégalités entre les ménages aisés et les classes moyennes et modestes. L’inquiétude face à la difficulté de payer son logement a fortement augmenté pendant le confinement, mais surtout pour les familles en bas de l’échelle sociale, parce que l’activité s’est arrêtée, les règles du chômage partiel n’étaient pas forcément tout à fait claires à l’époque. Ce sont aussi des inégalités face à la surface du logement : quand on est confiné et qu’on peut avoir une pièce à soi pour travailler, que les enfants peuvent faire leurs devoirs dans les chambres… Et puis tout ce qui concerne l’équipement du logement. C’est par exemple disposer d’un espace extérieur, d’un balcon, avoir accès à un environnement urbain… Après, ce que nous montre le confinement et qui était un peu moins travaillé et connu, ce sont les inégalités de sexes. L’Insee avait bien montré ça : les hommes ont bien sûr pris en charge un peu plus de tâches domestiques et parentales, mais le surcroît massif de tâches générées par le confinement, la fermeture des écoles, des crèches… a été proportionnellement plus absorbé par les femmes. Et donc, les inégalités se renforcent pendant cette période, au détriment des femmes. On a aussi regardé comment elles se renforçaient dans l’usage et l’appropriation du logement. Quand il faut télétravailler au sein du logement, près de la moitié des hommes cadres peuvent se trouver une pièce propre pour travailler ou s’isoler ; pour les femmes cadres, c’est à peine un quart. A statut professionnel égal, elles partagent, se mettent souvent dans le salon, la cuisine, ou d’autres pièces partagées avec d’autres membres du ménage. On a aussi pu voir qu’elles sortaient moins du logement, et c’était surtout vrai dans les couples avec enfants. Toutes choses égales par ailleurs, les femmes sortaient moins, et elles sortaient moins pour motifs récréatifs: faire du sport, des loisirs, etc. Donc le confinement a renforcé les inégalités de classe et les inégalités de genre. La crise sanitaire a dégradé le rapport au logement et le bien-être dans le logement de ces catégories-là.