Le 35e régiment d’infanterie célèbre 150 ans de présence à Belfort

En 1873, de grandes réformes de la défense nationale sont engagées, sur les cendres de la défaite. On crée de grandes régions militaires et on installe aussi les régiments en garnison permanente ; l’histoire du régiment remonte quant à elle à 1604. C’est ainsi que le 35e régiment d’infanterie prend ses quartiers à Belfort en août 1873. Ce qui fait du « 35 » « le plus anciennement implanté dans sa ville de garnison », replace le chef de corps. Et son lien avec Belfort est ténu, car il a aussi « contribué à la défendre et à la libérer » à plusieurs reprises rappelle-t-il.