Il y a des effets générationnels. Les jeunes générations, qui ont moins de 40 ans, sont plutôt d’accord avec cette idée. Elles réfléchissent plus en vie quotidienne et fonctionnelle qu’en logique d’identité. Pour les générations plus âgées, qui ont souvent le pouvoir politique, on est sur des logiques plus anciennes. Et l’argument de l’identité est souvent celui utilisé quand on ne peut pas en proposer d’autres. Pour les dépasser, il faut faire primer la logique fonctionnelle, en parler auprès des élites politiques et auprès de la population. Quand vous êtes dans un territoire en crise, avec du chômage et des problèmes sociaux, le principal est de rebondir et de relancer la dynamique. Mais pour la relancer, il faut être uni, car le territoire forme un tout, même si on ne perçoit pas forcément cette question d’aménagement du territoire. Pour changer les choses, il faut que les élites jeunes fassent un travail de pédagogie.