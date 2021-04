L’Alerte enlèvement est levée, la fillette toujours recherchée

Le plan « Alerte enlèvement » est un dispositif d’alerte massive et immédiate déployé pour aider à la recherche d’un enfant présumé enlevé. Il est largement inspiré du plan « Amber Alert », créé au Texas en 1996, après l’enlèvement et l’assassinat de la petite Amber Hagerman.

Adopté en France en février 2006, il consiste à lancer une alerte massive en cas de rapt d’enfant mineur pour mobiliser la population dans la recherche de l’enfant et de son ravisseur.

Il n’est activé que si plusieurs critères sont réunis: il faut un enlèvement avéré et pas une simple disparition, la victime doit être mineure, son intégrité physique ou sa vie doivent être en danger et des éléments d’information doivent permettre de la localiser.

Sa précédente activation remonte à février 2020 pour Vanille, une petite fille de 1 an, enlevée à Angers. La fillette avait été retrouvée morte le lendemain dans une benne à vêtements et sa mère, qui souffrait de troubles psychiatriques, avait reconnu avoir tué son enfant.