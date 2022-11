La ville durable de demain se construit au Techn’Hom à Belfort

Belfort e-start repose sur quatre piliers : la sobriété énergétique, avec la rénovation énergétique des bâtiments et la production d’électricité renouvelable ; la résilience urbaine, en adaptant le réseau électrique local en fonction de ses besoins ; l’inclusion sociale en luttant contre la précarité énergétique ; et la productivité urbaine en optimisant le foncier existant et en limitant l’artificialisation des sols

L’idée est « de s’appuyer sur le foncier existant », complète Nicolas Gaud, directeur du pôle énergie et informatique à l’UTBM. Dans ce projet, la rénovation énergétique occupe une place essentielle. Permettre de moins consommer rend plus crédible l’autoconsommation. « Nous cherchons aussi à déployer des capacités de production en milieu urbain, là où on consomme », détaille-t-il Des ombrières avec des panneaux photovoltaïques vont être installées sur des parkings du site. Des systèmes de stockage, avec des batteries d’une part et de l’hydrogène d’autre part, vont être déployés, « pour aligner les courbes de production et de consommation », indique le chercheur. Pour les panneaux photovoltaïques, « nous allons privilégier des fournisseurs avec de bons bilans carbone », garantit Nicolas Gaud.

Dans ce projet, Enedis, expérimente la production délocalisée d’électricité et son induction dans le réseau. On analyse les « flux », note Pascal Laude délégué transition écologique, innovation et RSE chez Enedis. L’expérience doit permettre de mieux gérer les réseaux, pour ne pas les sur-dimensionner complète Nicolas Gaud ; aujourd’hui, les réseaux sont conçus pour répondre aux pics de consommation. Or, avec du stockage, on peut limiter cette configuration et réduire les coûts d’investissements. Belfort e-start doit aussi contribuer à collecter de la donnée, pour ensuite optimiser les besoins électriques entre production et consommation ; un travail sera mené sur « la flexibilité locale ». Les surplus de production pourront par exemple être redirigé vers la station hydrogène de Danjoutin.