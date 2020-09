Sochaux : la vente du siège du comité d’entreprise de PSA au cœur d’une bataille syndicale

Dans un accord d’entreprise signé en 1966, exhumé par la CGT, il est stipulé que les locaux destinés aux « œuvres sociales » doivent être mis à disposition par la direction, « soit à l’intérieur, soit à l’extérieur de l’enceinte des usines ». Plus loin, il est également stipulé que « si (…) certaines installations de ces œuvres sociales ne pouvaient trouver place dans un immeuble appartenant à la société, le supplément de subvention à assurer en compensation au comité serait convenu entre la direction et celui-ci ». En clair, la direction doit héberger le comité d’entreprise. Et le comité d’entreprise ne paie que l’éclairage et le chauffage. C’est ce que veut d’abord rappeler la CGT. Et si la direction n’héberge pas le CE, la subvention doit être augmentée pour compenser le montant du loyer.