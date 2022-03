La Poudrière : les bénéfices du concert du groupe Mars Red Sky reversés à la Croix-Rouge

« Hypnotique », « massif », « charismatique » et « psychédélique » : les adjectifs ne manquent pas pour qualifier le style du trio de Bordeaux, perché entre rock, pop et psyché 70’s. Dimanche 20 mars, le groupe de rock Mars Red Sky sera présent à la Poudrière. « C’est une belle fierté française qui tourne dans le monde entier (Hellfest, Roadburn, Eurockéennes) », précise l’équipe de la Poudrière. C’est la quatrième fois que le groupe s’arrête dans le Territoire de Belfort. Au départ, le groupe ukrainien Somali Yacht Club devait initialement assurer la 1ère partie du concert. En soutien, La Poudrière a maintenu le concert et a annoncé reverser tous les bénéfices à la Croix-Rouge.

« Nos potes ukrainiens de Somali Yacht Club ne seront pas avec nous pour cette fois pour des raisons évidentes mais la tournée est maintenue avec des groupes locaux et des actions humanitaires. On espère que vous serez quand même au rendez-vous et que vous nous aiderez à soutenir les Ukrainiens qui souffrent de la folie de Poutine. Force et amour à nos amis en Ukraine », a exposé le groupe Mars Red Sky.