La nouvelle clinique de Montbéliard, point d’ancrage de la politique santé de l’agglo

« Il faut que les patients se sentent à la maison. » Aurélien Heeder, directeur de la clinique du pays de Montbéliard, a fait de cet objectif un adage de l’établissement. « Un établissement de soins de suite et de réadaptation, ce n’est pas encore la maison, mais ce n’est plus l’hôpital », insiste-t-il. Il veut que ce soit « chaleureux ». Pendant les neuf mois de travaux, il a veillé à ce que l’établissement renvoie cette image. Le mobilier évoque un hôtel et non pas un hôpital. La salle des repas s’apparente plus à un restaurant. Dans les chambres, les TV sont des écrans plats de 110 cm de diamètre. « Le bâtiment est lumineux », poursuit celui qui a tous les jours été sur le chantier ; son bureau était parfois spartiate. Du jour au lendemain, il est passé d’un collaborateur, à plusieurs dizaines. Ils seront environ 70 quand l’établissement tournera à pleine vitesse. Cet environnement doit permettre de « prendre le temps de se remettre sur pied », poursuit le directeur de ce SSR. Il s’est aussi fixé comme objectif de travailler avec les entreprises locales. Ce fut le cas pour la construction, mais c’est aussi le cas pour la lingerie et la cuisine. Elle devra fournir 300 repas par jour et « j’ai à cœur de prendre des producteurs locaux », ajoute-t-il. Il ambitionne que 90 % des producteurs soient situés dans un rayon de 25 km autour de la clinique. « Si on veut soigner les gens du territoire, on fait travailler les gens de notre territoire », confie Aurélien Heener, originaire de Belfort. La technologie sera aussi bien présente. Les patients auront un bracelet connecté qui remplace la poire d’appel des soignants. Les appareils de marche sont connectés, le matériel médical aussi ; ainsi, la tension est directement reportée dans le dossier médical, sans saisie par le personnel.