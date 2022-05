La Necronomi’Con accueille 8 000 visiteurs !

« On est tous contents de se retrouver ! » Après 2 ans d’absence, la Necronomi’Con, la convention geek et cultures asiatiques de Belfort, a retrouvé ses repères à l’AtraXion d’Andelnans ce week-end. « On a retrouvé l’ambiance », se réjouit Stéphane Laurent, le président de l’association organisatrice, tout heureux de citer les animations qui se sont succédé tout au long du week-end… Sabres laser, cosplay, gaming, village médiéval, lancer de couteaux, Excalibeer ! Les valeurs sûres et les nouveautés ont animé les allées la convention et un esprit de liberté a emparé l’ensemble des 8 000 visiteurs.