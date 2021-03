La covid-19 à l’origine de la baisse de donneurs de sang

Pour pallier le manque d’événements, l’EFS tente de mettre en place de nouveaux formats de collecte. À Dijon, l’organisme s’est établi au sein des murs du musée des Beaux-Arts. 97 donneurs ont pu ainsi donner leur sang tout appréciant les œuvres d’art commentés par les médiatrices du musée, dont 15 nouveaux donneurs. Du 1er avril au 31 mai, un challenge inter-lycées a été créé pour sensibiliser les plus jeunes à l’importance du don de sang. L’objectif : mobiliser lycéens, parents d’élèves et personnels de toute la région à donner leur sang au nom de l’établissement. Les entreprises, clubs sportifs, associations et même groupes d’amis sont également sollicités à travers des challenges inter-organismes réinventés. À Belfort, ce challenge se tient jusqu’au 3 avril (notre article).