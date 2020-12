La CFE-CGC réclame des sanctions contre GE

Pour la CFE-CGC, qui tenait une conférence de presse ce lundi matin, la question est moins de savoir si GE a respecté ses accords de 2014 que de savoir quelle sera la sanction de l’État pour le non respect de ces accords.

En effet, un comité de suivi annuel des accords doit se tenir ce jour au ministère de l’Économie et des Finances. Aux yeux de Philippe Petitcolin, « tout le monde sait, y compris à Bercy, que les accords ne sont pas respectés ». Pour appuyer son propos, il présente les articles de l’accord qui entérinent la maintien de QG mondiaux à Belfort ou en France (voir le document ci-dessous) et qui, selon lui, ne sont pas respectés. « Pour le renouvelable, M. Pecresse est certes responsable mondial, mais sur les 44 personnes dont il a la responsabilité à N-1, seulement 9 sont basées en France, dont son chauffeur. Pour les turbines à gaz, 24 personnes dépendent du directeur, dont un seul français, qui est sous contrat suisse et n’a ni budget, ni équipe. A Belfort, il n’y a plus aucun directeur mondial. L’accord n’est pas respecté. »

Pour lui, la question est donc de savoir quelle sera la sanction de l’État. Il suggère deux leviers : la loi Pacte et la fiscalité. La loi Pacte, selon lui, permet à l’État d’infliger à GE une amende pouvant aller jusqu’à deux fois le montant du rachat d’Alstom-énergie en cas de non-respect de l’accord autour de cette vente. Pour la fiscalité, il estime que « l’État a consenti beaucoup de largesses à GE et qu’il pourrait changer de positionnement ».