Joncherey : les cabanes des Grands reflets poursuivent leur développement

Six ans après leur lancement, Les Grands reflets se fondent dans le paysage et poursuivent leur développement. Depuis le printemps, ils disposent d’une offre d’accueil des séminaires, grâce à une salle aménagée à l’étage du bâtiment d’entrée du domaine dans une ambiance cosy, prolongé d’un balcon. Une terrasse a aussi été aménagée au bord de l’eau pour les repas. Le domaine peut aussi proposer des animations aux équipes, voire les héberger. Cette offre s’intercale en plus parfaitement dans les quelques creux qui restent dans l’agenda, du lundi au jeudi, observe le directeur du site. Depuis 2 ans, le site dispose également d’un espace bien-être, tourné vers l’étang. Il est ouvert également aux extérieurs.

Cet équipement a été inauguré ce mercredi 14 septembre. « Cette seconde inauguration conforte notre choix », estime Christian Rayot (gauche républicaine), maire de Grandvillars et président de la communauté de communes Sud Territoire (CCST), alors que les vents étaient plutôt contraires à l’origine. Aujourd’hui, les cabanes des Grands reflets s’installent comme la locomotive touristique du Sud Territoire, et l’une des locomotives du Territoire de Belfort. Et l’enjeu est certain, dans un territoire qui a perdu plus de 7 000 emplois industriels ces dernières décennies, selon les élus. « Il fallait donner au territoire une identité et une image », convient Christian Rayot, pour expliquer ce choix de déployer une offre touristique, peu évidente au premier abord. « Ce n’est pas parce qu’on n’a pas la mer qu’on ne peut pas constituer une offre touristique », valide Renaud Nury, secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort. « Nous avons une carte à jouer », complète Sandrine Larcher, maire de Delle et vice-présidente à la CCST en charge du tourisme. Et ce type de structure s’appuie notamment sur la dynamique des courts séjours, observés depuis plusieurs années souligne l’élue. Dans cette dynamique forte autour du tourisme, la CCST va reprendre prochainement le camping de Joncherey et étudie la possibilité de construire une maison du tourisme. La collectivité travaille aussi sur l’offre culturelle pour satisfaire les vacanciers : couple ; famille avec enfants en bas âge ou avec des ados.

« Le tourisme peut être une réponse à cette volonté de diversification économique et vous en apportez la preuve », encourage Renaud Nury, rappelant que le niveau d’intérimaires dans l’industrie au 1er trimestre 2022 (3 530) n’a pas retrouvé son niveau d’avant le covid-19 (4 650). Le tourisme, lui, est reparti cet été. Cette diversification compense les fragilités de ce territoire, très industriel. Le département ne manque pas d’atouts pour s’affirmer dans le secteur touristique assure le représentant de l’État. Mais met en garde : au mois d’août, Belfort ressemble à Paris. La cité se vide, les commerces ont les rideaux baissés. « Il y a un enjeu de mise en tourisme qui doit être sans doute pensé à l’échelle du Territoire tout entier », invite Renaud Nury.