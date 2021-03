Ian Boucard veut « renforcer les capacités opérationnelles des forces de l’ordre »

Aujourd’hui, le budget des forces de l’intérieur s’élève à 20 milliards d’euros, soit 0,85 % du PIB. Ian Boucard reconnait que le plan de relance et les investissements récents dans la police et la gendarmerie, avec la commande notamment de 1 263 Peugeot 5008, sont pertinents (notre article). « Mais il faudrait [que cet investissement] soit permanent », suggère l’élu. Pour disposer « d’une police de 2021, 2022 et 2030 ».

Il propose ainsi de faire passer le budget de 20 à 25 milliards (1 % du PIB). Outre l’équipement, cette augmentation doit aussi permettre de restaurer les 500 commissariats et 220 gendarmeries considérées comme « dégradés ». Il pointe notamment du doigt l’accueil des victimes. « Il faut rentrer dans un sanctuaire de la République », estime-t-il et non pas raconter son histoire alors que cinq personnes écoutent derrière. « Il faut aussi mieux former pour mieux accueillir », invite le député. Ces retards d’investissement ne sont pas nouveau. Ils traversent plusieurs décennies de gestion politique. Ils sont dus à « un biais idéologique sous Mitterrand », estime Ian Boucard, « et à un biais économique sous Nicolas Sarkozy », reconnaît le député. « On a voulu faire des économies en baissant les effectifs car il y avait une baisse de la délinquance, reconnaît-il. Aujourd’hui, cela manque. »