Héricourt : En bas de chez moi, une autre idée du soutien aux commerces locaux

« On propose d’adhérer à un dispositif, plutôt que d’acheter un site », défend Claire Poifol. Les commerçants qui veulent rejoindre le projet doivent souscrire un site vitrine, construit à partir d’une base commune. Des options s’ajoutent ensuite. Sur le site, le commerçant présente ses produits et il est accompagné pour façonner sa sélection, faire les photos et bien les mettre en avant. Le dispositif aide aussi à la création de fiches produits. Ensuite, si un client veut acheter, il est renvoyé vers la place de marché, avec paiement et site sécurisés. Le commerçant souscrit un abonnement. C’est une solution « clé en main », appuie Claire Poifol.

Attention, le but n’est pas de tout vendre sur la plateforme. « L’objectif, c’est de faire venir ensuite dans les commerces », relève Fabien Methia. « On ne met pas n’importe quoi, ni n’importe comment », poursuit-il, insistant sur la démarche « accompagnement » du dispositif. Le boucher va peut-être s’arrêter sur une offre de charcuterie estampillée « raclette » pour laquelle il a pu réfléchir à un plateau, le faire, le photographier et diffuser la fiche produit. « Il faut construire des produits d’appels pour venir en boutique, sans prendre trop de temps, mais en donnant une bonne réputation », résume Fabien Méthia. Ce n’est pas qu’une boutique en ligne. On peut acheter en ligne, mais on peut aussi échanger avec le commerçant. « Le site est fait pour créer du lien », insiste-t-il. « Il faut retrouver le petit conseil en plus », termine Claire Poifol. Et les promoteurs d’En bas de chez moi imaginent déjà décliner l’idée dans les zones où le commerce de centre-ville éprouve un besoin similaire à celui d’Héricourt.