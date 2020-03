Granit : directrice et présidente répondent aux grévistes

Dans le communiqué, Fabienne Cardot et Eleonora Rossi précisent tenir « face aux attaques calomnieuses et blessantes de toutes sortes et aux dévoiements électoralistes et nous continuons l’ensemble de nos missions – y compris celles liées à l’urgence de la protection de l’ensemble de nos salariés, notre public et nos artistes avec l’épidémie du Covid-19 ». Elles font même appel à la figure tutélaire du lion de Bartholdi. Eleonora Rossi insiste sur l’organisation de nombreuses réunions et confie que la porte de son bureau est toujours ouverte. Elle garantit « un vent de renouveau, d’ouverture européenne » et « de projets croisant le numérique ». Mais le communiqué dit que la direction se heurte « à des usages sclérosés, de l’obstruction, de la malveillance, au non-respect du devoir de loyauté́ et de réserve, voire à de la haine et à du sabotage, en un lieu où devraient régner écoute, respect et sens du service public de la culture ». L’ambiance est sereine… Et le communiqué de dire : « Il est difficile encore en France d’accepter des femmes aux manettes d’une institution… On le voit chaque jour. » Le document ne précise pas à qui s’adresse cette critique. Eleonora Rossi est la première femme à diriger le Granit. Toutefois, les deux dernières intérims ont été assurées pendant plusieurs mois par une femme ; l’ancienne secrétaire générale de la scène nationale, Nathalie Cravé. Le communiqué de conclure : « Bientôt la découverte du GRRR…ANIT nouveau et sa programmation 20/21, fidèle à son histoire et regardant vers l’avenir et notre époque, menée par une Association dynamique et impliquée avec l’ensemble de son Équipe motivée, responsable et généreuse.. »