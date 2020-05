GE : l’intersyndicale gagne du temps sur les délocalisations

La réunion de jeudi est maintenue. Mais elle ne vient pas finaliser la procédure d’un projet déjà ficelé. Les différentes parties ont validé l’idée d’ouvrir une négociation, « pour réaliser 40 000 heures supplémentaires de travail du site de Belfort d’ici la fin de l’année 2020 pour éviter la délocalisation, sur la base de la proposition de l’intersyndicale », indique l’intersyndicale, renouvelée, dans un communiqué de presse (à lire ci-dessous). « Même si le marché baisse de 20 % [à cause de la crise du covid-19], il sera toujours supérieur au marché envisagé pour justifier le PSE il y a un an, souligne Philippe Petitcolin, secrétaire du comité social et économique (CSE), syndiqué à la CFE-CGC avant de remarquer avec ironie : Nous sommes donc taillés au marché post covid-19. »

Le projet est, stricto sensu, toujours en suspens, mais la discussion est ouverte. « GE Gas Power, comme beaucoup d’autres entreprises, doit envisager toutes les actions possibles pour maintenir la production et les livraisons. Cela inclut la possibilité que notre réseau mondial de chaîne d’approvisionnement soutienne temporairement la production. Les mesures envisagées sont temporaires et visent à traverser cette crise en maintenant l’activité et l’approvisionnement des clients », confirme l’industriel dans un communiqué de presse.