Florian Bouquet : « Il a été notifié à Servir le transfert des activités de La Rosemontoise »

L’arrêté conjoint du conseil départemental du Territoire de Belfort et de l’agence régionale de santé (ARS) justifie ce retrait par plusieurs observations. On peut notamment lire « la non adaptation des locaux », « impactant la prise en charge des usagers, les soins et pouvant mettre en danger les résidents ». On évoque notamment la problématique de légionnelle dans plusieurs bâtiments. « 3 baignoires de balnéothérapie sont inutilisées à cause de ce problème et les résidents sont douchés avec un flexible sans pommeau, cette technique n’étant pas respectueuse de la dignité des personnes accueillies », peut-on notamment lire. Ces éléments avait été relevés dans le rapport d’administration provisoire du 1er septembre. Systématiquement, on dit que des mesures correctives ont été apportées par les administrations provisoires, « en l’absence de tout soutien de Servir ». On déplore aussi « la persistance d’importants dysfonctionnements ». Le registre de sécurité n’est pas présent, malgré les demandes des administrations provisoires. Le début d’incendie du 4 octobre « démontre l’état des installations et leur manque chronique de maintenance », peut-on lire dans l’arrêté. L’arrêté révèle aussi une « inadéquation entre les moyens en personnels et les besoins des résidents ». En 2019, le taux d’absentéisme était de 14,57 %, supérieur de 26,5 % par rapport à la médiane régionale et de 28,55 % par rapport à la médiane nationale. « La fréquence de rotation des personnels au sein de la structure est en inadéquation avec le rythme de vie des résidents et augmente le risque de maltraitance passive des usagers », peut-on finalement découvrir dans l’arrêté.