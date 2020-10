Fin de vie : Alain Cocq renonce une nouvelle fois à tous soins

« Cette fois-ci, j’irai jusqu’au bout », a-t-il déclaré à l’AFP en référence à sa première tentative, le 5 septembre. Ce jour-là, M. Cocq avait commencé à se laisser mourir mais plusieurs jours de souffrances qu’il disait « insupportables » avaient entraîné son hospitalisation et la reprise de son traitement. L’hôpital « m’a proposé de soulager mes douleurs, ce que j’ai accepté: il y a eu un quiproquo car eux ont compris qu’il fallait reprendre l’hydratation et l’alimentation », avait expliqué samedi M. Cocq dans une intervention par visio-conférence à l’assemblée générale de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD), qui s’est tenue à Dijon. « Cette fois-ci, c’est clair: je me suis fait aider d’un avocat pour signifier par courrier au Samu et à l’hôpital » de me laisser mourir, avait précisé M. Cocq.