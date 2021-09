Fimu : Matthieu Spiegel et Delphine Mentré veulent magnifier ce « monument »

La scène peut paraître anodine. Elle en dit pourtant beaucoup de la manière dont fonctionne le festival universitaire de musique universitaire (Fimu) depuis décembre 2016 et l’arrivée de Matthieu Spiegel à la direction de l’évènement belfortain, créé en 1986. Christophe Dupin, régisseur général du festival, entre dans la Tour 41, camp de base de l’évènement. Il se dirige dans la cuisine. Se sert un café et s’adresse à Matthieu Spiegel et Delphine Mentré, assis à la table. Il fait un point sur les points noirs qu’il a dû régler sur le réseau électrique installé pour l’occasion. L’échange se fait avec le directeur et l’adjointe à la culture. Christophe Dupin propose ensuite de reculer quelques chaises sur une scène. C’est Delphine Mentré qui lui répond que la commission de sécurité du matin a retoqué l’idée.

Dès qu’un évènement arrive, la premier personne avertie par Matthieu Spiegel, c’est Delphine Mentré. « Je ne suis jamais surprise », confie l’élue. Elle est toujours au courant. Sur un sujet aussi technique que le réseau électrique, le point se fait avec les deux. Une complicité se dégage simplement de leur relation. Ils fonctionnent ensemble. Les nombreuses évolutions observées ces dernières années ont été portées par ce duo. « On est souvent sur la même longueur d’ondes sur ce qu’on a ressenti », acquiesce Delphine Mentré. Dernier exemple en date, le choix, comme marraine, de Flavia Coelho, choisie il y a près de deux ans déjà. Avant de la rencontrer, il y a forcément de l’appréhension. « On ne sait jamais sur quel artiste on va tomber ! » relève l’adjointe à la culture. Pourtant, en sortant, pas besoin d’échanger. Les deux savaient qu’ils tenaient leur marraine. « En sortant, on s’est dit : « Wahou ! » » Et Delphine Mentré d’ajouter : « Elle répondait à tous les critères, que ce soit la diversité ou la transmission avec les enfants. En plus, elle est venue avec plein d’idées. »