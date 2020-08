Feux de forêt : le préfet du Doubs appelle à la vigilance

Le préfet du Doubs et les sapeurs-pompiers invitent à la prudence face au risque élevé d’incendie de forêt, de récolte ou de végétaux. « Aujourd’hui, en France, le risque d’incendie de forêt ou de végétation n’est plus limité aux départements du Sud de l’hexagone, mais est présent sur l’ensemble du territoire, conséquence notamment du réchauffement climatique » averti le communiqué publié ce jeudi par la préfecture. « Suite à l’absence de précipitations et à la canicule ambiante, le département du Doubs se trouve confronté à une sécheresse augmentant le risque d’incendie de forêt, de récolte ou de végétation sur son territoire ». Les sapeurs-pompiers du Doubs invitent la population à respecter quelques mesures de bon sens pour éviter des feux de forêts, broussailles et végétation. En premier lieu, ne pas allumer de feu ou de barbecue en zone naturelle, ne pas jeter de mégots, ne pas utiliser de pétards ou de feux d’artifice, ne pas camper en dehors des zones prévues à cet effet. Enfin, laisser les chemins forestiers accessibles pour les secours.