Femme retrouvée morte à Montbéliard: piste criminelle confirmée

L’autopsie du corps de la jeune femme trouvée sans vie vendredi dans un appartement de Montbéliard a confirmé « une mort d’origine criminelle », alors que le principal suspect est toujours en fuite, a indiqué lundi la procureure de la République de Montbéliard. La jeune femme a été victime d’une agression physique qui a provoqué « plusieurs lésions internes » sans toutefois laisser de traces visibles sur le corps, a précisé Ariane Combarel, sans donner plus de détails sur les causes exactes du décès afin de « préserver l’enquête ».

La police avait été contactée vendredi vers 20 h 30 par un homme expliquant qu’un de ses amis l’avait appelé pour dire qu’il avait tué sa copine. La jeune femme avait ensuite été retrouvée morte dans l’appartement qu’il occupait. « L’homme qui a informé de la présence du corps dans l’appartement est le suspect numéro un », selon Mme Combarel, et « la nature de ses liens exactes avec la jeune femme reste à définir ; c’est en cours d’investigation ».

Le suspect de 41 ans est activement recherché par la police. Une enquête pour meurtre a été ouverte et confiée au commissariat de Montbéliard en co-saisine avec la police judiciaire de Besançon.

L’homme a un passé judiciaire extrêmement chargé, notamment pour des faits de violences entre 2005 et 2008, puis pour des délits routiers et des atteintes aux biens, a relevé la magistrate. Il a notamment fait l’objet d’une procédure judiciaire pour des violences conjugales en 2005 à Paris, d’après une source policière.