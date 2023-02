Épisode de pollution aux particules dans le nord Franche-Comté

« Les conditions météorologiques fraiches, ensoleillées et stables sont favorables à l’accumulation des polluants dans l’air », alerte l’ATMO Bourgogne-Franche-Comté, association chargée de la surveillance de la qualité de l’air. L’association a déclenché une procédure d’information et de recommandation, niveau 1 sur 2.

Ce vendredi, le nord Franche-Comté et une partie du Doubs devraient être touchés par un épisode de pollution aux particules fines PM10. Le seuil de de 50 μg/m3/j sera dépassé. Plusieurs régions sont déjà touchées par un tel épisode ce jeudi, à l’instar du Centre-Val-de-Loire, de la Normandie, des Hauts-de-France, des Pays-de-la-Loire, de la Bretagne et d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Si la situation se poursuit ou s’aggrave, on déclenchera le niveau d’alerte, correspondant à un « niveau de concentration plus élevé que le précédent ou persistance du premier seuil pendant au moins deux jours consécutif », indique le réseau national Atmo Les recommandations sanitaires et de comportement (à retrouvez ci-dessous) concernent alors toutes les populations. Et des actions de réduction des émissions polluantes sont mise plus largement en place par la préfecture (réduction de vitesse, réduction des émissions industrielles…).

Dans le Territoire de Belfort, si le niveau d’alerte est déclenché, le réseau de transport Optymo est gratuit (lire notre article). Cette décision implique pour l’autorité organisatrice du transport une perte de 9 000 euros de recettes par jour de gratuité, rappelait dans nos colonnes Marc Rovigo, en juillet 2022, directeur du syndicat mixte des transports en commun (SMTC), qui gère le réseau Optymo. Mais « c’est une décision nécessaire », assurait-il alors. Pour Optymo, c’est aussi l’occasion de « faire changer les comportements », relève le directeur, en encourageant les habitants à utiliser les réseaux de transport en commun.