Villers-le-Lac: recherche lac, désespérément

Les étés 2018, 2019 et 2020 ont été « très déficitaires en pluie », confirme Bruno Vermot-Desroches, responsable du centre Météo France de Besançon. « Et après les températures élevées de cet été 2020 – environ 2°C supérieures à la normale -, les quinze premiers jours de septembre, sans pluie, ont amplifié le phénomène », poursuit-il.

Or, selon le météorologue, « la tendance ne va pas s’inverser dans les années à venir, on est sûr qu’il va faire de plus en plus chaud. Le réchauffement climatique est en route, prévient-il, ces trois étés seront sûrement des étés normaux dans les années 2040″. L’assèchement du Doubs a des répercutions sur l’activité touristique du secteur de Villers-le-Lac. La compagnie des Bateaux du Saut du Doubs, a par exemple été obligée de réduire son parcours.

« Pour pouvoir naviguer, on réaménage de jour en jour nos embarcadères et on déplace nos pontons au fur et à mesure que l’eau descend », explique Tiffany Droz-Barthelet, directrice d’exploitation. « On perd 15 à 18 centimètres d’eau par jour », constate la jeune femme, héritière de cinq générations de bateliers depuis 1904.

En 2018, la rivière s’était déjà asséchée. « On pensait que c’était exceptionnel, que c’était la sécheresse centenaire, comme celles de 1893 et de 1906. Mais on est inquiet de voir que ça recommence de manière rapprochée en 2020 ».