Pays de Montbéliard: l’agenda des sorties nature

L’agenda « 1, 2, 3… Nature » est conçu par le service de Sensibilisation à l’environnement de Pays de Montbéliard Agglomération. Depuis quinze ans, il propose aux habitants de découvrir et de partager des savoirs et savoir-faire, tout en valorisant le cadre de vie et les équipements de l’agglomération. De la pratique du compostage individuel à la découverte des richesses écologiques du territoire, en passant par les économies d’énergie ou les conseils pour entretenir vos jardins et

vergers, de nombreux Rendez-vous sont proposés cette année malgré le contexte sanitaire.

Une jauge de 5 personnes maximum sera appliquée selon le protocole sanitaire en vigueur qui limite les rassemblements à 6 personnes (soit un animateur et 5 personnes inscrites).

Un programme des animations sera édité régulièrement pour s’adapter rapidement aux nouvelles directives gouvernementales.

Les inscriptions ont lieu auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Montbéliard. La plupart des animations sont gratuites. S’inscrire en téléphonant à l’Office de Tourisme au 03 81 94

45 60 (Pour les animations payantes, régler sa participation dans un délai de quinze jours à : Office de Tourisme 1 rue Henri Mouhot – 25200 Montbéliard. L’Office de Tourisme est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h ; le samedi de 9h à 12h).