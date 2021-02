En route sur les chemins de traverse de Dom Ferrer

Aujourd’hui, Dom Ferrer a posé ses valises sur une colline de l’Orne. Il voit loin. Ce campagnard, un brin hirsute, aime le rural. La tranquillité. « Je ne suis pas adapté à la ville », sourit-il. Les grands espaces, c’est son truc. Dans une de ses nombreuses vies, il a été moniteur de ski dans le Colorado. La saison terminée, il filait à bord d’une vieille Chevrolet pour découvrir l’Amérique profonde et dormait dans l’auto. Il aime l’autonomie, l’authenticité, le côté rustique. Quand il parle de l’Alaska, État américain auquel il compare son album, il évoque « une contrée hostile ». Et ça lui parle. En dehors des sentiers battus et de la société comme elle est. Une idée qui se retrouve bien dans le titre de ce troisième album Your rules are not mine… Vos règles ne sont pas les miennes ! Sa musique est authentique. Sensible. Quasi organique. « J’aime les musiciens, les choses vraies et les voix pas trafiquées », insiste-il. Dans le blues, « on va à l’os ». Jeune artiste, mais sa musique, elle, est pleine de maturité.

Your rules are not mine n’oublie pas de faire une référence à Tulsa, en Oklahoma, la ville de JJ Cale, Woody Guthrie ou Leon Russel. Une ville que Dom Ferrer a exploré il y a 6-7 ans – en « pèlerinage » – où il s’est intégré à la communauté musicale et où il a enregistré son deuxième album. Il fait une reprise de John Moreland, un gars de Tulsa, Ain’T We Gold. Aujourd’hui, il a ses habitudes là-bas. Hors crise sanitaire, il y va une à deux fois par an. Son Dodge l’attend dans un garage. Tous les riffs de ce nouvel album sont également nés là-bas assure Dom Ferrer.



Cet album devait sortir il y a un an, mais la crise sanitaire a bousculé un peu les plans. Là, il était temps de le faire connaître. Il le définit un brin « moins contemplatif » que le précédent. C’est du rock’n’roll. Sa musique a un côté sépia et pourtant elle ne parait pas du tout démodée. Ça a un côté hors du temps. Une position qu’il assume. Et cultive aussi. « On en fait une musique du passé », remarque Dom Ferrer. Pourtant, elle ne l’est pas. « Je suis persuadé que ça parle à beaucoup de gens, confie-t-il, avant de trancher dans le vif : Au nom du modernisme, on squeeze plein de trucs. » Dommage. De la France à l’Amérique, des années 1960 à aujourd’hui, Dom Ferrer nous a baladés. « Si cela amène au voyage, c’est réussi », confie Dom Ferrer. Et ça l’est. Bonne route.