Salariés polonais: PSA revoit sa copie sous la pression du gouvernement

« Dans la situation actuelle, les entreprises doivent tout faire pour protéger l’emploi en France », a estimé le gouvernement. Un CSE extraordinaire doit entériner cette nouvelle option, lundi matin, dans le Nord, a indiqué Franck Théry secrétaire général de la CGT PSA d’Hordain.

La CFE-CGC PSA a salué une solution « socialement responsable », tout en soulignant que l’usine Gliwice de PSA « est la seule usine du groupe qui n’a pas encore retravaillé suite au confinement ». « Il ne faut pas non plus laisser ces salariés dans une situation de précarité. Le groupe PSA est une entreprise avec une forte empreinte européenne, la responsabilité sociale au niveau européen en découle », a conclu le syndicat.

« C’est une victoire, mais elle doit en appeler d’autres. On va rester hyper vigilants. La venue des travailleurs polonais à PSA Hordain est annulée, (…) mais on va continuer à se battre pour que ce soit le cas aussi ailleurs », en Moselle par exemple, a déclaré à l’AFP Fabien Roussel, secrétaire national du PCF et député du Nord.

Dans l’usine mosellane de Trémery, qui emploie « une quinzaine » de salariés du site de Mulhouse en renfort, « on a annoncé qu’on réfléchissait à faire venir des employés d’autres sites PSA de France et de l’étranger » sur la base du volontariat, notamment des ouvriers allemands, a indiqué à l’AFP une porte-parole de l’usine PSA de Tremery et du site voisin de Metz, qui fait travailler 50 ouvriers polonais de l’usine de Gliwice.

PSA avait justifié sa décision de faire appel à ses salariés polonais en expliquant que la « crise économique brutale » générée par l’épidémie de Covid-19 nécessitait « de réagir avec agilité et efficience, afin d’assurer la pérennité du groupe PSA ». « On est au stade de chercher des solutions pour trouver des gens pour rejoindre nos équipes qui ne sont pas au complet, sans faire appel à des intérimaires » puisqu’il y a encore des mesures de chômage partiel dans le groupe, selon les fonctions et les sites, a indiqué la porte-parole de Metz.