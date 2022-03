Qui sont les habitants de la région Bourgogne-Franche-Comté ?

Les actifs représentent la part des résidents non-natifs la plus importante avec 42 %, contre 39 %. Les retraités, eux, composent quelque 30 % des résidents nés dans une autre région, contre 25 % de natifs.C’est toutefois chez les plus jeunes (moins de 14 ans) que la différence est la plus marquante. Leur nombre double entre les résidents non-natifs et ceux nés dans la région (de 14 à 27 %). Leur mobilité géographique est généralement conditionnée par celle de leurs parents.

Par ailleurs, la part des résidents de Bourgogne-Franche-Comté nés dans la région et en dehors est sensiblement du même ordre suivant le niveau de diplôme. Toutefois, on constate que les non-diplômés sont les plus présents chez les non-natifs de la région (24 %). Même si les personnes possédant un niveau CAP, BEP ou équivalent (29%) pour les natifs sont plus présentes.



Enfin, les professions intermédiaires, les employés et les ouvriers sont les catégories socio-professionnelles les plus représentées. Ils composent à eux seuls les 3/4 des habitants de la région, chez les natifs comme chez les non-natifs. Les cadres, les artisans, commerçants et chefs d’entreprise sont les seuls à être plus nombreux chez les personnes nées hors du territoire bourguignon-franc-comtois qu’à l’intérieur (respectivement 18 % et 7 % contre 10 % et 6 %).