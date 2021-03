Doubs: l’ancien sénateur UMP Georges Gruillot est décédé à 89 ans

Ancien sénateur et président du conseil général du Doubs Georges Gruillot, figure forte de la droite franc-comtoise pendant près de trente ans, est décédé dimanche à l’âge de 89 ans après une

hospitalisation pour un problème cardiaque, a-t-on appris lundi de sources concordantes.

Sénateur du Doubs de 1988 à 2008 (RPR puis UMP), « il marqua la Haute Assemblée de son passage, par le sérieux de son travail et la sérénité qu’il savait faire partager », a estimé l’actuel sénateur LR du Doubs, Jacques Grosperrin. « Le Sénat pleure un serviteur loyal et dévoué ».

« Georges était un homme d’envergure et de caractère, impressionnant mais profondément humain », a décrit M. Grosperrin, un « homme de décision, rigoureux, parfois dur, mais animateur brillant, respecté, attentif aux autres ».

Georges Gruillot, père de quatre enfants, fut également le premier président du Département du Doubs. Élu en 1982, après la loi de décentralisation, il a occupé ce poste jusqu’en 1999. « Pour nous tous, c’était avant tout « Le Président » ! Celui dont la voix tonnait dans les couloirs de l’institution et dont la stature impressionnante n’avait d’égal que son grand cœur et son souci du bien-être de ses proches comme de ses concitoyens », se souvient la présidente divers droite du conseil départemental du Doubs, Christine Bouquin. « Son caractère bien trempé cachait une vraie sensibilité », souligne l’élue qui avait commencé son parcours politique en 1989 sous l’impulsion de cet homme doté d’une « incroyable capacité à convaincre et à rassembler autour de ses idées ».