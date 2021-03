Le variant anglais est presque majoritaire dans le département et « les variants sud-africain et brésilien représentent désormais 8% des cas de Covid-19 dans le département du Doubs, soit deux points de plus qu’au niveau national et cinq points de plus qu’en Bourgogne-Franche-Comté », a-t-elle précisé. Dans le Doubs, la diffusion des variants sud-africain ou brésilien se concentre dans l’agglomération de Besançon et ses environs. « La circulation est associée, dans deux-tiers des situations, à des regroupements de cas essentiellement familiaux ou liés à la fréquentation d’établissements scolaires », dont une dizaine sont concernés, a ajouté jeudi après-midi la préfecture dans un communiqué.

Ces variants « nous exposent au risque de voir la situation sanitaire s’aggraver dans les prochaines semaines, au point de ne plus maîtriser l’afflux de patients dans des services hospitaliers déjà en tension », estime la préfecture qui entend mener un « plan de lutte » avec l’Agence régionale de santé et la direction départementale des services de l’Éducation nationale. Elle « reste extrêmement attentive à la progression du taux d’incidence » et « envisage de durcir encore les mesures sanitaires » si le taux d’incidence venait à dépasser 250 pour 100 000 habitants, ce qui pourrait arriver « dès la semaine prochaine ».

Après avoir continuellement baissé pendant trois semaines, le taux d’incidence repart à la hausse dans le département du Doubs, où il se situait mercredi à 205 pour 100 000 habitants, avec « plus 10 points par jour », a ajouté la préfecture.