Depuis Plancher-Bas, Romain Chatton s’organise pour traverser l’Atlantique en voilier

Des entreprises, des collectivités, il en a démarché plus de 700 pour suivre son projet. En tout, il a besoin d’environ 65 000 euros sur trois ans pour financer les déplacements, les courses pour se qualifier, la mini-transat, le rapatriement à la fin depuis la Guadeloupe, mais aussi les petites rénovations du bâteau qui seront nécessaires au fur et à mesure.

Il n’a eu que des réponses négatives, quand il en a eu. Il espérait, pourtant, que son projet puisse fédérer. Pour montrer que l’on peut faire du sport malgré des accidents de la vie. Malgré les maladies chroniques, alors qu’il lui-même est atteint de diabète. Qu’on peut faire de la voile, même en étant à plus de 600 kilomètres de la mer. « Qui va bien vouloir miser sur ce projet ? », expose-t-il. Il est déçu, un peu amer. Certains veulent bien s’investir, mais seulement via du mécénat. Car ce type de dons est défiscalisable. Mais dès qu’il évoque le sponsoring, les potentiels intéressés rebroussent chemin. « Je n’ai même pas le temps d’expliquer les bénéfices qu’ils pourraient en tirer que l’on me dit déjà non.»

Il n’est pas démotivé pour autant. Toujours sur les routes, il repart à Saint-Malo d’ici quelques jours pour faire les premiers travaux sur son bateau. Un bateau qu’il mettra à l’eau au printemps, pour démarrer les premières courses. En Italie, à Gêne, peut-être. Ou peut-être à Lorient. Les deux courses sont au même moment. Il ne veut plus perdre de temps. Il s’imaginait il y a un an et demi participer à la transatlantique en septembre 2023. Il fera finalement celle de 2025. Mais pour ça, il doit d’abord se qualifier. « Il faut participer à plusieurs courses et accumuler un certain nombre de points. »