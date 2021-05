Départementales : Inès Baquet-Chatel et Fabrice Frichet, candidats de gauche dans le canton de Bavans

Inès Baquet-Chatel, chargée de communication, et Fabrice Frichet, fonctionnaire territorial, sont les deux candidats représentants le rassemblement de la gauche écologique et solidaire aux élections départementales dans le canton de Bavans, composés de 71 communes. Ils représentent l’alliance de sept partis politiques : À Gauche Citoyens !, Ensemble !, Europe Écologie Les Verts, Génération.S, L’Humain d’abord, le Parti communiste français et le Parti socialiste. Accompagnées de Virginie Dayet et Olivier Retornaz, tous deux remplaçants, le quatuor a pour objectif “de répondre aux attentes de la population face aux urgences sociales et démocratiques qui s’expriment depuis des années sur le département”. En 2015, le Parti Socialiste avait remporté l’élection avec un score de 34,39 % des suffrages exprimés, enregistrant 5 201 voix sur un total de 24 077 inscrits au second tour. Les socialistes n’avaient dépassé les candidats du Front national que de 167 voix. Le taux d’abstention enregistré était de 35,30 %, ce qui représente 8 498 abstentionnistes. Sept binômes se présentent pour cette élection organisée les 20 et 27 juin. On enregistre deux listes à gauche.