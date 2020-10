Départementales : Didier Vallverdu et Rachel Couvreux se lancent dans le nord Territoire

« Nous sommes des acteurs impliqués dans la vie de nos territoires. » Didier Vallverdu, maire de Rougemont-le-Château, est très fier de présenter ce « quatuor » qu’il lance à la conquête du canton du nord Territoire, pour les élections départementales de mars 2021. Il se présente en binôme avec Rachel Couvreux, 1re adjointe à la mairie de Lachapelle-sous-Chaux ; elle était principale du collège de Giromagny. Les suppléants sont Françoise Meyniel, médecin à Rougemont-le-Château et ancienne conseillère municipale de Bourg-sous-Châtelet, et Christian Canal, maire de Vescemont et vice-président de la communauté de communes des Vosges du Sud.

En 2015, le binôme Didier Vallverdu-Christiane Haller avait perdu d’un fil contre celui de Guy Miclo-Sylvie Ringenbach. 58 voix séparaient les deux binômes dans un scrutin marqué par une abstention de près de 40 %. Le second tour avait été marqué par une triangulaire, avec la présence du Front national.

« Nous connaissons les problématiques et les enjeux de notre territoire », insiste Didier Vallverdu, aujourd’hui conseiller régional. Il ne briguera pas de nouveau mandat à l’institution régionale. L’ancien conseiller général (2008-2015) évoque le désenclavement du canton, le développement du ballon d’Alsace vers une dynamique 4 saisons, un travail sur le renforcement des outils numériques dans les établissements scolaires. Didier Vallverdu veut aussi travailler les futurs tronçons cyclables : Giromagny-Etueffont ; Etueffont-Rougemont-le-Château. Il insiste sur le soutien à la vie associative, pour éviter d’avoir des villages-dortoirs. « Il y a un lien social à poursuivre », souligne l’élu Les Républicains. Selon l’élu, on compte plus de 200 associations dans le canton du nord Territoire.