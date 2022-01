David Journet : « Poursuivre le développement du site » d’Alstom Belfort

Comme Le Trois le dévoilait ce lundi, David Journet devient, à partir du 1er février, le nouveau directeur d’Alstom Belfort (lire notre article). Il succède à Romuald Gicquel, « appelé à de nouvelles fonctions au sein du groupe Alstom », indique l’industriel dans un communiqué de presse transmis ce mercredi.

« Je suis très fier et honoré de prendre la direction du site de Belfort, riche en compétences et en savoir-faire », commente David Journet, qui était depuis juin 2020 le directeur industriel adjoint d’Alstom France. Il n’est pas un inconnu de Belfort. Ce Belfortain a débuté sa carrière chez Alstom en 1997, en tant qu’acheteur, dans la cité du Lion. « De 1999 à 2015, il occupe diverses fonctions de management au sein de directions opérationnelles (Production, Achats, Supply Chain, Amélioration Continue, Qualité …) sur les sites de Reichshoffen et de Belfort (Alstom Transport) », indique le communiqué de presse d’Alstom. « Je mettrai toute mon énergie au service des équipes, pour poursuivre le développement du site et assurer la pérennité des activités. La satisfaction de nos clients sera l’une de mes priorités », a-t-il confié.

« Les principales missions de David Journet seront de consolider la charge du site à long terme tout en assurant la bonne exécution des projets en cours, en proposant des solutions toujours plus innovantes et compétitives et en développant les compétences des femmes et des hommes du site de Belfort », fixe comme objectif Alstom. Dans un premier temps, il devra poursuivre le lancement de la production du TGV du futur, puis enclencher, lorsque la signature interviendra, l’importante commande de locomotives pour l’Ukraine (lire notre article). Depuis quelques années, le site avait aussi construit une offre tournée autour du services, qui s’est peu à peu renforcée.

Au cours du 3e trimestre 2021, Alstom a enregistré 4,6 milliards d’euros de commandes et le chiffre d’affaires a atteint 3,9 milliards d’euros. Sur les neuf premiers mois de l’année 2021-2022 (avril 2021 – décembre 2021), les commandes s’établissent à 14,3 milliards d’euros, en hausse de 47 % par rapport à l’année d’avant, et le chiffre d’affaires à 11,4 milliards d’euros, en hausse de 11 % par rapport à l’année précédente. « Le carnet de commandes au 31 décembre 2021 a atteint 77,8 milliards d’euros et offre une forte visibilité sur le chiffre d’affaires à venir », indique Alstom dans une communiqué de ce jeudi 20 janvier.