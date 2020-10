Dans le Jura, la direction organise la manifestation pour sauver une entreprise

La moitié des salariés, soit 130 personnes, y ont participé, selon les estimations concordantes de la direction et de la gendarmerie. « C’est moi qui suis à l’initiative », a déclaré à l’AFP Adeline Munarolo, directrice générale de MBF Aluminium, qui l’a expliquée par la crainte d’une fermeture du site alors que celui-ci est viable, selon elle. Selon Mme Munarolo, deux facteurs font redouter ce scénario. D’une part, MBF Aluminium n’a pas obtenu à ce stade de son client Renault le « respect de ses engagements » sur des volumes de commandes pour fournir des véhicules hybrides. Or, « ces engagements ont déclenché 14 millions d’euros d’investissements » depuis quatre ans, a rappelé la dirigeante. Et d’autre part, l’État réclame à MBF Aluminium le versement de 6 millions d’euros pour la régularisation de son passif fiscal et social induit par ces investissements. La manifestation dans les rues de Saint-Claude visait dès lors à « alerter » sur la situation de l’entreprise et à « demander le soutien de l’État et de Renault », a poursuivi Mme Munarolo.