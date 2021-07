Se divertir au Malsaucy cet été

Le site du Malsaucy propose également tout l’été des rendez-vous sportifs, côté base nautique. Aviron, canoë, paddle seront au programme tous les mercredis de 18 à 20h. Le jeudi, même heure, ce sera paddle fitness, longe-côté et méditation. En plus de ces rendez-vous réguliers, la base nautique propose de la location de matériels, des cours encadrés et des stages sportifs tous les jours entre 14 et 19h. Pour les amoureux de nature et de balade, la maison départementale de l’environnement propose aussi des rendez-vous balade en plein air du mercredi au dimanche. 70 au total. « C’est aussi l’occasion de découvrir les plus beaux sites naturels du Territoire de Belfort », argue le communiqué de presse du Département. Balades zens, sortie guidée par des guides forestiers, cuisine de plantes sauvages, rallyes nature et parcours sonores interactifs sont prévus chaque semaine. A découvrir !