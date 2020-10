FC Sochaux-Montbéliard : un trophée récompense son engagement citoyen

Le comité national olympique et sportif français (CNOSF) a organisé vendredi les premiers Trophées club + annonce le club dans un communiqué de presse. Le jury était présidé par Stéphane Diagana, ancien champion du monde du 400 m haie.

La FC Sochaux-Montbéliard a été primé dans la catégorie « Valeurs et citoyenneté » pour la mise en place du prix Julia-Beaudrey, créé en 2017. Ce prix récompense une association étudiante qui œuvre pour défendre des valeurs de solidarité et d’ouverture. Ce challenge a été créé « en mémoire d’une jeune étudiante belfortaine qui avait donné le coup d’envoi d’un match au Stade Bonal après avoir gravi un sommet des Alpes avec l’association « Semons l’Espoir » », rappelle le FCSM dans un communiqué.

Les candidatures pour le prix 2020 sont actuellement ouvertes. Le lauréat bénéficie d’un soutien logistique et de conseils du FCSM dans un campagne de communication. « Lors des trois premières éditions, le « Prix Julia Beaudrey » a récompensé une compétition permettant à tous de découvrir le Cécifoot et un salon des sports adaptés, une initiative humanitaire au Bénin d’étudiants en médecine et un tournoi handisport multi-raquettes ou encore une association récoltant des vêtements afin de les faire transformer par des ateliers d’insertion professionnelle avant une vente au profit de projets humanitaires », rappelle le club.