Belfort : Yves Menat est le nouveau président du Grrranit

L’association qui gère la scène nationale du Granit a renouvelé ses instances, après le départ précipité de Fabienne Cardot, fin janvier (notre article). Yves Menat, ancien directeur général de l’entité turbines à gaz de General Electric en Europe et président du conseil d’administration depuis 2014 de la société d’économie mixte spécialisée en immobilier d’entreprise Tandem. Richard Wherlock, chorégraphe et directeur du Ballet du Theater Basel en Suisse est élu vice-président. Karim Loueslati, p-dg, d’EURO CFD, est trésorier, et Didier Henriet, directeur commercial de la caisse régionale du crédit agricole Belfort-Centre est élu secrétaire.

Deux nouveaux membres associés sont élus : Mathilda May, metteure en scène et directrice de la compagnie 2M ; Sabine Vaneufville, directrice de Conci’liance à Belfort. « Aujourd’hui notre scène nationale se porte bien et construit activement les axes de ses missions artistiques et culturelles inscrites dans le territoire et au niveau national, européen et international », indique le Granit dans un communiqué de presse.