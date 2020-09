Covid-19 : 3 enfants testés positifs à l’école primaire Coteau-Jouvent de Montbéliard

« Si des élèves sont empêchés de se rendre dans leur école ou établissement scolaire pour des raisons sanitaires, la continuité pédagogique est assurée au travers d’un dispositif de classe à la maison. Cela signifie que, pour ces élèves, la classe continue, pas en présentiel dans l’école ou l’établissement, mais en distanciel avec l’accompagnement des enseignants », a indiqué, dans un autre communiqué de presse, l’académie de Besançon. « Lorsqu’un élève est tenu d’observer une quarantaine, il est impératif qu’il demeure au domicile (pas de crèche, pas de halte-garderie, pas de centre de loisirs, pas de club sportif…) », indique également la mairie. La Ville rappelle que toutes les dispositions ont été prises pour « limiter la propagation du virus au sein des établissements ». Ils sont nettoyés au moins une fois par jour et aérés le plus souvent possible. Elle invite finalement à bien respecter les gestes barrières et à porter le masque dans les lieux où il est obligatoire.