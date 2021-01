Covid-19 : les pompiers du Doubs déploient une unité mobile de vaccination

Les sapeurs-pompiers de plus de 50 ans ou présentant des facteurs de risque peuvent être vaccinés pendant cette première phase de vaccination. Selon le ministère de la Santé, au 13 janvier, plus de 247 000 personnes ont été vaccinées contre la covid-19 en France, depuis le 26 décembre, dont 14 102 en Bourgogne-Franche-Comté. Mais les centres, encore en nombre limités et ouverts uniquement en journée « sont parfois éloignés des casernes des sapeurs-pompiers du Doubs », relève le service départemental d’incendie et de secours du Doubs (Sdis 25). « Or le Sdis est composé à 80 % de sapeurs-pompiers volontaires affectés pour la majorité en secteurs éloignés d’un centre vaccinal et peu disponibles en journée », observe le Sdis.

Pour répondre au défi de la vaccination, les pompiers du Doubs ont donc créé une unité mobile de vaccination anti covid-19. Elle « se déplacera dans le département pour permettre l’accès à la vaccination aux sapeurs-pompiers volontaires répondant aux critères », indique le communiqué des pompiers.