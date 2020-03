Covid-19 : les patrons de PSA et de Renault s’entretiennent avec Bruno Le Maire

La conférence téléphonique a porté sur la situation globale des deux constructeurs, selon la même source. Le ministre a dit aux deux dirigeants qu’ils « avaient le droit à tous les instruments mis en place pour les entreprises (report charges et impôts, chômage partiel et possibilité de Prêt notamment avec garantie de l’État de 300 milliards) », tout comme l’ensemble de la filière, a-t-on précisé.

« On aidera les sous-traitants de 1er et 2e Rang à passer cette période difficile dans les meilleures conditions possibles », a-t-il ajouté. La filière automobile est en grande difficulté à cause de la crise économique liée au coronavirus. Mardi, la Plateforme automobile (PFA), qui regroupe les principales entreprises du secteur en France, a appelé à la préparation d’un plan de relance pour la sortie de crise, tout en saluant les mesures d’urgence prises par le gouvernement pour soutenir les entreprises.

Depuis lundi, les poids lourds de l’automobile européenne annoncent les uns après les autres des fermetures d’usines pour une durée indéterminée. Renault, PSA, Volkswagen, Fiat, Toyota et Michelin ont notamment déjà indiqué qu’ils suspendaient l’essentiel de leur production en Europe, en raison des mesures de confinement prises pour protéger la population.