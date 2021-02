Covid-19: le nombre d’hospitalisation baisse, mais l’ARS redoute le variant anglais

L’ARS souligne encore que 147 553 personnes ont reçu une première injection en Bourgogne-Franche-Comté, dont plus de 85 000 ont bénéficié d’une deuxième injection (chiffres au 24 février). Près du tiers des plus de 75 ans ont reçu au moins une dose de vaccin.

Depuis ce jeudi, les médecins volontaires peuvent administrer dans leur cabinet le vaccin AstraZeneca à leurs patients de 50 à 64 ans souffrant de comorbidités (plus de 35 000 doses disponibles sur les deux premières semaines de la vaccination en ville).

« Cette dynamique vaccinale est un moyen de contenir le rebond épidémique, en améliorant la protection des plus fragiles », espère l’ARS.