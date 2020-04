Covid-19: l’accompagnement de fin de vie lui aussi confronté à la crise

« Ce n’est pas parce qu’on est dans une période centrée sur les urgences qu’il faut oublier l’humanité. » Les spécialistes des soins palliatifs sont eux aussi sur le front face à l’épidémie galopante de coronavirus pour tenter d’éviter toute « submersion ».

Pour ces soignants chargés de soulager les personnes atteintes de formes sévères de covid-19, confrontées à l’angoisse, la douleur et l’asphyxie, et qui ne pourront pas bénéficier de la réanimation, l’enjeu est de tirer les enseignements de ce qui s’est passé en Alsace, région très touchée. À Mulhouse, notamment, les équipes n’étaient pas préparées à l’arrivée massive de patients, dit à l’AFP le Pr Régis Aubry, ancien président de la Société française de soins palliatifs (SFAP), qui travaille dans une unité d’un CHU de la région Bourgogne Franche Comté. Du coup, la SFAP, en concertation avec d’autres spécialistes (gériatres, réanimateurs, pneumologues…) se mobilise pour aider et former les collègues soignants. Pour certains patients, la réanimation peut relever de l’acharnement thérapeutique: « Faire du tri ? C’est ce que font les réanimateurs de tout temps », rappelle le Pr Olivier Guerin, président de la société française de gérontologie et de gériatrie (SFGG).