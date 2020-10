Covid-19 : la Suisse renforce (aussi) ses mesures de lutte contre l’épidémie

18 %. Ce 15 octobre, le taux de positivité des tests à la covid-19, en Suisse, atteignait 18 % (retrouvez ici les données de l’épidémie suisse). En France, le 18 octobre, il était de 13,2 %. Dans la confédération, ce taux a doublé en quelques jours. « La forte augmentation du nombre de contaminations de ces derniers jours est inquiétante. En effet, elle concerne toutes les tranches d’âges et tous les cantons », constate dans un communiqué de presse diffusé ce dimanche 18 octobre, le conseil fédéral. « L’objectif est (…) de freiner la hausse des contaminations avec suffisamment d’efficacité pour que les cantons puissent continuer de garantir le traçage des contacts de manière rigoureuse et sans faille », indiquent les autorités fédérales suisses (suivi de l’épidémie).

À partir de ce lundi 19 octobre, le port du masque est obligatoire pour les personnes de plus de 12 ans « dans les lieux clos accessibles au public tels que magasins, centres commerciaux, banques, offices de poste, musées, bibliothèques, cinémas, théâtres, salles de concert, espaces clos des jardins botaniques et des parcs zoologiques, restaurants, bars, discothèques, salons de jeux, hôtels (chambres exceptées), halls d’entrée et vestiaires des piscines, des salles de sport et des centres de fitness, cabinets médicaux, hôpitaux, lieux de culte, centres de conseil et maisons de quartier. Il est également obligatoire dans toutes les parties de l’administration publique accessibles à la population », détaille le conseil fédéral. Depuis le 6 juillet, il était obligatoire dans les transports publics. Il l’est aussi sur les quais, dans les gares, aéroports et dans les zones d’accès aux transports publics. Dans les écoles de formation des degrés secondaires II (lycée) et tertiaire (université), les structures d’accueil extrafamilial pour enfants et les zones d’entraînement des salles de sport et de fitness, « le port du masque est obligatoire uniquement s’il est prévu dans les plans de protection correspondants ».