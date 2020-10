Covid-19 : la Haute-Saône aussi renforce ses mesures

En Haute-Saône, le port du masque est obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans « à l’occasion des évènements et des rassemblements de nature à créer des concentrations de public et dans les lieux et activités susceptibles de générer des espaces d’attente dans les communes du département », indique la préfecture. Il doit être porté aux abords des salles des fêtes, salles polyvalentes, salles de spectacle et des cinémas, dans un périmètre de 50 mètres aux heures d’usage de ces établissements, aux abords des établissements scolaires et d’enseignement supérieur, et sur les parkings attenants, aux abords des bars et restaurants, des commerces, des commerces ambulants, des grandes et moyennes surfaces et des services publics. Le masque doit être porté dans les transports en commun, mais aussi aux abords des lieux destinés à ces transports : gares ; gares routières ; arrêt de bus.

Le masque est également obligatoire lors des évènements sportifs, dans les cimetières publics lors de cérémonies funéraires, qu’elles soient laïques ou religieuses. « Le port du masque demeure obligatoire aux termes de la réglementation nationale sur les lieux de travail, sur les marchés, dans les transports collectifs et les ERP clos », rappelle la préfecture.

La préfète de Haute-Saône insiste pour rappeler « que chacun est pleinement acteur de la lutte contre la propagation du virus et ses conséquences sanitaires, sociales et économiques ». Elle invite à limiter les regroupements familiaux qui ne permettraient pas de respecter la nécessaire distanciation sociale et les gestes barrières élémentaires. Le non-respect du port du masque expose à une amende de 135 euros.