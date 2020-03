Covid-19 : la Bourgogne-Franche-Comté s’organise face à l’épidémie

Dans les 44 premiers cas, deux personnes sont déjà guéries insiste le directeur adjoint. « Le Covid-19 est une maladie virale de type épisode grippale », poursuit-il. Sur les 44 cas, 16 sont hospitalisés et 2 sont en réanimation. Les 24 cas restants sont à leur domicile, car il n’y a pas d’inquiétudes. Une surveillance quotidienne est assurée. Une dizaine de cas ont été confirmés dans un Ehpad du Doubs, sans que les autorités ne veuillent confirmer la localisation. « Nous ne déplorons aucun décès dans la région », poursuit le docteur Olivier Obrecht. Six personnes sont mortes depuis le début de l’épidémie confirmait le gouvernement ce jeudi soir. Dans les séries publiés par les Chinois et les Coréens, en général, les victimes du Covid-19 ont une soixantaine d’années. Pour 90 cas sur 100, note le docteur Blasco, coordonnateur des risques infectieux du CHRU de Besançon, ils sont soignés en quelques jours, parfois avec un peu d’oxygène. D’autres en ont besoin de plus, voire d’une assistance respiratoire. « Ce qui remonte du terrain aujourd’hui colle à ça », adhère le docteur. Et on enregistre peu de cas « de pédiatrie pour le moment », poursuit-il. Dans le Haut-Rhin, tous les rassemblements de plus de 50 personnes dans un milieu confinés viennent d’être interdits par le préfet. Plus de 80 cas y ont été confirmés. Les crèches, écoles maternelles, collèges et lycées du département sont fermés dès lundi, pour 15 jours, a confirmé le Premier ministre.